O veste tragica a zguduit ieri lumea medicala si nu numai. Medicul ginecolog, Nicusor Branescu, in varsta de 59 de ani s-a sinucis in locuinta sa de la Bucuresti.Acesta s-a impuscat cu un pistol cu bile in cap. Barbatul, care este fratele omului de afaceria rgesean Puiu Branescu a fost gasit de fiica sa si inca mai respira, insa dupa 24 de ore, pe masa de operatie a medicilor a fost pronuntat decesul.Din cate se pare cunoscutul medic suferea de depresie, dupa ce in urma cu 3 ani a fost ... citeste toata stirea