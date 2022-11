Fratele unui afacerist a murit in taxi!

Ieri dimineata, in apropiere de Metro, a avut loc un tragic accident rutier, soldat cu moartea unui barbat, in varsta de 47 de ani. Victima era pasager intr-un autoturism care efectua curse de taximetrie la Bold. Soferul autoturismului ar fi virat la stanga catre Drumul 23 fara sa se asigure. A fost izbit, in plin, de un TIR. Semaforul nu functiona cand a avut loc accidentul.Accidentul a avut loc ieri dimineata, cand afara nu se luminase bine de zi. Afara ploua si asfaltul era ud. Cristian D., ... citeste toata stirea