FRF a pus coordonator la loturile de juniori

Ilie Alexe se alatura echipei Federatiei Romane de Fotbal. Acesta este noul coordonator al loturilor nationale de juniori U15, U16, U17, U18 si U19.Absolvent al scolii de antrenori din Italia, Coverciano, Ilie Alexe a fost seful proiectului de dezvoltare a Academiei Steaua, apoi a fost numit coordonator al Centrului de Copii si Juniori, la Dinamo. In 2017 a devenit coordonator al Academiei de Fotbal FCSB, locul 3 in Clasificarea Academiilor de Fotbal in anul 2022.In varsta de 43 de ani, ... citeste toata stirea