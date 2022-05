Fura de la TIR-uri de pe autostrada

Un hot, din comuna Leordeni, s-a transformat in mecanic si a demontat componente de la doua autocamioane pentru a le fura! Autovehiculele erau in parcare pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, iar soferii s-au trezit a doua zi ca nu pot pleca la drum din cauza ca nu mai au faruri si stopuri. Autorul a fost retinut!Conducatorii auto pradati au sunat la 112 si au anuntat ca in noaptea de 28 spre 1 martie indivizi necunoscusi au furat mai multe componente de la autocamioanele si remorcile parcate. ... citeste toata stirea