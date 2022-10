"Gala Tezaure Umane Vii", la Casa Sindicatelor Pitesti

De astazi si pana miercuri, Ministerul Culturii, in colaborare cu Consiliul Judetean Arges, prin Centrul de Cultura si Arte Arges, organizeaza la Casa de Cultura a Sindicatelor Pitesti, evenimentul "Gala Tezaure Umane Vii - 2022".Scopul evenimentului este acela de a-i celebra si premia pe cei care au obtinut titlul de Tezaure Umane Vii in anii 2020, 2021 si 2022 si care tin in viata creatia romaneasca traditionala. Totodata, prin acest eveniment care nu a mai fost organizat in ultimii doi ani, ... citeste toata stirea