Galben-verzii au meci cu echipa campioana!

CS Mioveni are duminica un nou meci de foc, in campionat. Astfel, dupa ce etapa trecuta a jucat in deplasare la liderul Superligii, acum va primi vizita campioanei, CFR Cluj.Debutul lui Marius Stoica la echipa galben-verde este unul foarte dificil, cu parte foarte grele. Daca runda trecuta, CS Mioveni a iesit onorabil din intalnirea cu liderul Farul, acum trupa argeseana are o noua incercare. CFR are o singura ingrangere in ultimele noua partide, cea de la Rapid, une a pierdut cu 2-1. In rest ... citeste toata stirea