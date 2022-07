Galben-verzii, instruiti de CCA in privinta VAR!

Pana la startul Superligii, Comisia Centrala a Arbitrilor prezinta tuturor echipelor participante informatiile necesare pentru primul sezon cu asistenta video.Alexandru Deaconu, manager VAR in Romania, s-a intalnit deja cu jucatorii si staff-urile mai multor echipe din prima liga, printre care CS Mioveni, FCSB, Chindia Targoviste, Hermannstadt, CFR Cluj, Universitatea Cluj, UTA Arad. In preziua Supercupei Romaniei si componentii echipei Sepsi OSK au facut cunostinta in detaliu cu protocolul ... citeste toata stirea