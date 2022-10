Galben-verzii vor puncte in deplasare!

CS Mioveni evolueaza in aceasta etapa de campionat in deplasare, la FC Voluntari. Galben-verzii au nevoie de punct sau puncte in acest meci, pentru a se mentine de linia de plutire si a nu pierde contactul cu plutonul.Meciul de azi incepe la ora 18:00 si conteaza pentru etapa a 13-a a Superligii. Galben-verzii vind dupa cateva jocuri bune facute dar in care nu au acumulat punctele dorite. Astfel, in ultimele trei etape, argesenii au luat decat un punct cu FC U Craiova, acasa, 2-2, in ultima ... citeste toata stirea