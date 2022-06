Galeria de Arta "Rudolf Schweitzer - Cumpana" din Pitesti in curs de restaurare si protejare

Galeria de Arta "Rudolf Schweitzer - Cumpana" este in curs de restaurare, protejare si valorificare a patrimoniului cultural, gratie unui proiect in valoare de 16 milioane lei cu TVA, din care 85% sunt fonduri europene. Lucrarile au inceput cu stangul, dar executantul a fost schimbat. Ridicata in 1886, opera arhitectului Ioan N. Socolesc - primul sediu al Primariei Municipiului Pitesti (pana in 1970) si monument istoric de importanta nationala, inscris in Lista Monumentelor Istorice de ... citeste toata stirea