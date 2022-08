Garla curge pe un drum recent asfaltat!

Un drum din comuna Cosesti, proaspat asfaltat, risca sa fie distrus din cauza ca proiectul nu a fost adaptat in functie de zona si de riscuri. Proiectantul nu a luat in calcul faptul ca este un drum in panta si a prevazut santuri decat pe o distanta foarte mica, pe o parte a drumului. De aceea apa nu are unde sa se se scurga si atunci cand ploua, se formeaza un parau care curge pe sosea si aduce cu el nisip si pietris. Oamenii se plang si spun ca asfaltul va fi distrus in scurt timp daca nu vor ... citeste toata stirea