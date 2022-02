Garnizoana anunta trageri in poligonul Glimbocu!

In luna martie, in toate zilele lucratoare, vor avea loc trageri, anunta Garnizoana Pitesti. Se vor executa trageri cu armamentul de pe tanc si de infanterie in poligonul Glimbocu, comuna Bascov. Este interzis accesul persoanelor, al masinilor sau animalelor, in poligon sau in zonele limitrofe acestuia.In informarea trimisa primariei se precizeaza: "In poligonul de tragere de pe teritoriul comunei Bascov (Glimbocu), in perioada 01.03 aEuro" 31.03.2022 se executa trageri cu armamentul de pe ... citeste toata stirea