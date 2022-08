Gazele s-au scumpit cu peste 70% in ultimul an!

Potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica, gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021.In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret s-au aflat si combustibilii, cu un avans al preturilor de 35,63% in iulie 2022 fata de iulie 2021, si energia termica - plus 22,98%. Alimentele care s-au scumpit cel mai mult in intervalul de ... citeste toata stirea