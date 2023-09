Noua companie producatoare de motoare termice rezultata din alianta Renault - Geely va deveni functionala imediat dupa primirea aprobarilor de la autoritatile de concurenta.Conform vicepresedintelui si directorului tehnic Geely procesul de aprobare este asteptat sa se finalizeze inainte de sfarsitul acestui an. Compania, care nu are inca un nume, va grupa operatiunile de productie a motoarelor termice si sistemelor hibride ale celor doua mari grupuri din Europa si China. In timp ce Renault a ... citeste toata stirea