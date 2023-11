Ieri, la Mioveni a avut loc inmormantarea generalului in rezerva Constantin I. Nastase. Acesta a murit luni, la varsta de 108 ani, fiind cel mai varstinc general de armata si veteran de razboi. Au fost organizate funeralii cu onoruri militare.Generalul in rezerva Constantin I. Nastase, cel mai longeviv veteran de razboi din Romania, a trecut la cele vesnice la varsta de 108 ani. In anul 2022, fusese avansat la gradul de general-maior (cu doua stele), devenind astfel cel mai varstnic general ... citeste toata stirea