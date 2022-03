Atacantul George Ganea era destul de dezamagit ca FC Arges nu a reusit sa se impuna in partida cu FC Voluntari.Fotbalistul imprumutat de la Farul Constanta isi doreste foarte mult ca alb-violetii sa ajunga in finala Cupei Romaniei: "A fost un meci echilibrat. Cred ca puteam lua cele trei puncte daca aveam noroc la ocazia mea si a lui Said. Mai avem doua ... citeste toata stirea