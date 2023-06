Trupul neinsufletit al tanarului mort in accidentul de duminica, va fi dus la Barla, in casa parintilor. Googe Ciuca, de 21 de ani, a decedat in urma unui accident petrecut in comuna Cosesti. Anuntul a fost facut in urma cu putin timp de sora lui si de interpreta Elena Avram pe contul de Facebook. M.S."Dragii mei , astazi George ajunge acasa la el . Toti cei care vor sa vina sa-si ia ramas bun de la George Ciucaputeti veni dupa ora 16:30-17:00. Adresa : Comuna Barla . Jud Arges ., in spatele ... citeste toata stirea