Gest gretos, provocator si periculos!

Presedintele Consiliului Judetean Arges, Ion Minzina, a venit cu o reactie in urma scandalului provocat de lotul national de hochei care a cantat imnul Tinutului Secuiesc la un meci din Campionatul Mondial din Slovenia. Acesta considera ca gestul sportivilor a fost o insulta la adresa romanilor."O spun ferm ca nu am inteles sub nici o forma cum de mai sunt in functie selectionerul lotului national de hochei si presedintele Federatiei Romane (Romane, nu Ungare) de hochei. Dupa ce ca au pierdut ... citeste toata stirea