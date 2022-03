Gestionara cercetata penal!

O femeie, in varsta de 55 de ani, din comuna Lunca Corbului, risca sa ajunga la inchisoare dupa ce a fost acuzata de delapidare. Cercetarile au stabilit ca in timpul serviciului angajata a sustras din incasari si haine din cele expuse la vanzare.Dosarul a fost instrumentat de politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti dupa ce administratorul unei societati comerciale a anuntat ca o angajata are lipsa din gestiune. In urma anchetei s-a stabilit ca in cursul lunii ... citeste toata stirea