Ghiozdane cu rechizite pentru elevii de la clasa "0"

La Mioveni, in prima zi de scoala, elevii din clasele pregatitoare vor gasi pe banca un ghiozdan plin cu rechizite.Consiliul Local Mioveni va acorda la inceputului anului scolar 2022-2023, peste 400 de pachete cu rechizite scolare, elevilor inscrisi in clasa pregatitoare din unitatile de invatamant din Mioveni, in cadrul proiectului "Primul Ghiozdan". Pachetul cu rechizite scolare "Primul Ghiozdan", in valoare de 120 de lei, contine cate un ghiozdan, un caiet de lucru - dezvoltare personal, ... citeste toata stirea