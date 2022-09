"Ghiozdanul meu" oferit in Arges, de Biserica

Daca autoritatile locale desfasoara in ultimii ani, programul social "Primul Ghiozdan" menit sa ajute ca rechizite copiii de clasa zero, care provin din familii defavorizate si Biserica desfasoara o actiune similara, in randul scolarilor.Astfel, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, prin Sectorul Social - Filantropic si de Misiune, a desfasurat o noua etapa a proiectului social filantropic,, Ghiozdanul meu", prin care copiii proveniti din familii defavorizate au primit ghiozdane si rechizite ... citeste toata stirea