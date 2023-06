In urma precipitatiilor abundente cazute intr-un timp scurt in zona de nord a judetului nostru, pompierii de la Detasamentul Curtea de Arges au fost solicitati sa intervina in la evacuarea apei din gospodarii inundate.La ora 06:22 s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o gospodarie din localitatea Corbeni, unde un beci, un adapost de animale si o magazie au fost inundate. Apa a patruns dupa ce un canal de scurgere a apei s-a infundat si a fost nevoie de interventia Serviciului Voluntar ... citeste toata stirea