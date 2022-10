Gradina Zoologica Pitesti a trecut la programul de iarna

De ieri, odata cu trecerea la ora de iarna, Gradina Zoologica din Pitesti si-a modificat programul de vizitare, acesta urmand a se desfasura in intervalul orar 10:00 - 17:30, de marti pana duminica. In zilele de luni, Zoo Pitesti este inchisa pentru vizitatori.Gradina Zoologica din Pitesti adaposteste un numar de 60 de specii, in cadrul carora se regasesc 378 de mamifere, reptile, papagali si alte pasari, pe langa aproximativ 1400 de pesti exotici. Zoo Pitesti se remarca prin diversitatea ... citeste toata stirea