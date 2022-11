Primarul municipiului Pitesti, Cristian Gentea, anunta ca prin Ministerul Economiei, PSD reuseste sa stimuleze consistent investitiile in industrie! Edilul face referire la schema de ajutor ce va fi acordata pentru investitii in industria prelucratoare.Cristian Gentea, primar al municipiului Pitesti, presedinte executiv PSD Arges: "In aceasta saptamana s-a deschis sesiunea de depunere a solicitarilor de grant-uri pentru investitii in industria prelucratoare.Sunt 300 de milioane de euro ... citeste toata stirea