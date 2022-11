Gravida batuta intr-un salon de infrumusetare

Aflata la serviciu intr-un salon de infrumusetare din cartierul pitestean Trivale, o tanara in varsta de 29 de ani, insarcinata in luna a treia, a fost batuta de fostul concubin. O colega care a intervenit sa o scape din mainile agresorului a fost data cu capul de usa, de individ. In urma socantei agresiuni, autorul a fost retinut pe baza de ordonanta."La data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 10:30, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri ... citeste toata stirea