Grecul Kostas Gontikas, noul pivot al FC Arges Basketbal

Echipa de baschet masculin a Pitestiului a anuntat legitimarea unui nou jucator. Dupa accidentarile lui Nikola Jevtovic si Mihai Gavrila, FC Arges Basketball a transferat un pivot grec, de la Ionikos.Este vorba despre Kostas Gontikas. In varsta de 28 de ani si inalt de 2.06 metri, acesta a bifat 15 meciuri in prima liga greaca in acest sezon si patru aparitii in FIBA Europe Cup. El a fost crescut in academia lui Panathinaikos Atena, dupa care a evoluat pentru New York University in NCAA. De-a ... citeste toata stirea