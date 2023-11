Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM) anunta ca va fi declansata greva generala in toate institutiile din subordinea Ministerului Muncii. M.S."Incepand cu data de 27 noiembrie 2023, membrii sindicatelor afiliate la FSMM cat si angajatii neafiliati in sindicate declara greva generala pentru eliminarea inechitatilor salariale si pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Aceasta actiune vine in contextul eforturilor constante ale Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii de a ... citeste toata stirea