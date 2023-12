Romania si-a aflat adversarele de la Euro 2024, competitie care va fi gazduita de Germania, in perioada 14 iunie-14 iulie.Selectionata pregatita de Edward Iordanescu a avut noroc la tragerea la sorti de la Hamburg, unde a profitat din plin de prezenta in urna a doua. A picat cu una dintre cele mai slabe echipe din prima urna, Belgia, si cu una dintre cele mai slabe din urna 3, Slovacia. In plus, nationala a evitat echipe precum Italia, Serbia si Elvetia din urna 4.A patra adversara a Romaniei ... citeste toata stirea