FRH a anuntat programul meciurilor turneului de baraj pentru mentinere / promovare in sezonul 2023-2024 din Liga Florilor.In Sala Sporturilor din Mioveni se vor infrunta pentru in loc in prima liga CS Dacia Mioveni 2012, HC Zalau, Activ Prahova Ploiesti si CSM Deva.Programul turneului este urmatorul:Vineri 02.06.202315:00 HC Zalau - Activ Prahova Ploiesti17:30 CS Dacia Mioveni 2012 - CSM DevaSambata 03.06.202315:00 HC Zalau - CSM Deva17:30 CS Dacia Mioveni 2012 - Activ Prahova PloiestiDuminica