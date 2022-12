Hoata prinsa de un politist aflat in timpul liber

In ziua de 21 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au fost sesizati, de catre reprezentantii unui magazin dintr-un complex comercial din zona Bradu, cu privire la faptul ca ar fi surprins doua femei in timp ce sustrageau bunuri din magazin.Una dintre acestea a reusit sa fuga si a fost urmarita de catre un agent de paza si un reprezentant al magazinului, pana la iesirea din parcarea complexului comercial, unde, cu ajutorul unui politist aflat in ... citeste toata stirea