Hot din buzunare, arestat preventiv!

Un cunoscut hot din buzunare a ajuns in arest pentru a doua oara in mai putin de o luna. De data aceasta, a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. In aceeasi zi, Valerica O., de 62 de ani, a fost trimis in judecata pentru un furt comis la inceputul lunii. Barbatul se afla sub control judiciar cand a comis-o din nou!Luni, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de ... citeste toata stirea