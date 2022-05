Hot specializat in furt de biciclete!

Un hot de biciclete s-a trezit cu mascati la usa, la Bradu si a ajuns in arest. Barbatul, in varsta de 42 de ani, pozeaza intr-un om educat, inteligent, intreprinzator, care se ocupa cu comertul, fiind liber profesionist. Dincolo de aparente sta o realitate socanta! Omul a fost judecat in mai multe dosare de furt calificat, in unele dintre acestea incetand procesul penal dupa ce s-a impacat cu pagubasii. El este acuzat ca a furat trei biciclete din Curtea de Arges acolo unde s-a aflat in ... citeste toata stirea