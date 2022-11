Hotelul de Gheata reconstruit dupa doi ani!

Daca timp de doi ani, in perioada pandemiei, Hotelul de Gheata, de la Balea Lac, nu a mai fost construit, anul acesta va fi ridicat din nou.Tema acestei editii va fi Europa si fiecare camera va avea denumirea unei tari.Dupa doi ani de pauza, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, se va construi din nou Hotelul de gheata, un obiectiv unic in Romania, anunta Agentia de presa Rador citand un comunicat de presa al organizatorilor. "Cel de-al 16-lea sezon al ... citeste toata stirea