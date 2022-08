Hoti pasionati de telefoane!

Doua dosare penale au fost finalizate si s-a dispus trimiterea in judecata a doi incupati, ambii acuzati de furt de telefoane. Este vorba de un barbat, din judetul Mures, care a sustras un aparat dintr-un magazin dupa ce a indepartat sistemul antifurt si o tanara din Mioveni care a furat un telefon uitat de alta persoana in cabina de proba.Ambele dosare au fost instrumentate de cate politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti. In primul dosar s-a stabilit ca, in ... citeste toata stirea