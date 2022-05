Hotul fura numai din masini descuiate!

Un tanar a fost retinut de politisti si a ajuns in arest pentru comiterea a doua furturi din masini. Oamenii legii au pornit de la o reclamatie dar, in timpul cercetarilor au stabilit ca suspectul este autorul altui furt, comis pe data de 2 aprilie. Hotul a furat numai din masini lasate descuiate de proprietari, la niciunul dintre autoturisme neexistand urme de fortare.Pe 1 mai politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, sub supravegherea Parchetului ... citeste toata stirea