I-a murit sotia langa el!

Un teribil accident a avut loc ieri dimineata, pe DN 7, la Bascov. Un Renault condus de un barbat in varsta de 54 de ani a ajuns pe contrasens si a fost izbit de un TIR, pe fondul vremii ploioase. In urma impactului, sotia soferului a murit iar conducatorul auto, comandantul unei unitati militare din Bucuresti, se afla in stare critica. El a fost transferat la un spital din Capitala cu un elicopter SMURD.Nenorocirea s-a petrecut ieri dimineata, in jurul orei 5.00, pe DN 7, la Bascov. Dan N., ... citeste toata stirea