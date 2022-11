Iasmin Latovlevici si-a reziliat contractul cu FC Arges

FC Arges s-a despartit de fundasul stanga Iasmin Latovlevici. Clubul din Trivale a anuntat rezilierea contractului cu fotbalistul in varsta de 36 de ani.Jucatorul care a bifat 40 de partide pentru FC Arges venise la Pitesti la jumatatea sezonului trecut. "Clubul FC Arges si fotbalistul Iasmin Latovlevici au ajuns la un acord pentru incetarea raporturilor contractuale pe cale amiabila. Fundasul in varsta de 36 de ani, originar din Moldova Noua, a imbracat tricoul echipei noastre in 40 de ... citeste toata stirea