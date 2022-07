Icoana de la 1700, descoperita de un restaurator al Muzeului Golesti sub pictura unei icoane cu un secol mai noua

Cea mai valoroasa piesa din colectia Muzeului Golesti este o icoana repictata, scoasa recent si intamplator la lumina. Dateaza din 1700 si a fost descoperita recent de un renumit restaurator sub stratul pictural al unei alte icoane ce era datata in 1801. In momentul in care a ajuns in laboratorul muzeului, icoana il infatisa pe Sfantul Vasile si era datata 1801. Fiecare centimetru de repictare a fost indepartat sub lupa In timpul operatiunilor de restaurare s-a constatat ca sub stratul pictural ... citeste toata stirea