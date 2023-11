Miercuri, la Biserica Parohiei Nicolae Kretzulescu, din Leordeni, a fost adusa icoana Maicii Domnului Portarita din Iviron.Purtata pe brate de preoti, icoana facatoare de minuni a fost asezata in biserica. A fost tinuta o slujba in timpul careia preotii au savarsit Acatistul Maicii Domnului. Icoana va sta la Leordeni pana sambata, timp in care credincosii se vor inchia si se vor ruga pentru santate si ajutor. Se spune ca icoana Maicii Domnului Portarita este folositoare la vreme de necaz si ... citeste toata stirea