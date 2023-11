In ziua de 23 noiembrie a.c.,politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii defurt, si au identificat si retinut un barbat de 45 de ani, din Pitesti. M.D.Din cercetari s-a stabilit ca in ziua de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 17:00, cel in cauza ar fi sustras un plic ce continea suma de1.235 de lei, din interiorul ... citeste toata stirea