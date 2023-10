In fiecare an pe 1 octombrie, in intreaga lume este marcata Ziua internationala a persoanelor varstnice, cu scopul de a promova drepturile acestora, prin incurajarea de a participa activ la viata economica, politica, sociala si culturala, dar si pentru promovarea unei imagini pozitive a imbatranirii, lipsita de discriminare, prin incluziune sociala. M.S.In 2023, Ziua Internationala a persoanelor varstnice a avut ca tema "Indeplinirea promisiunilor din Declaratia Universala a Drepturilor ... citeste toata stirea