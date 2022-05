Ii place sa violeze batrane!

Un violator, inscris in Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, a ajuns in arest dupa ce a comis-o din nou! Individul, de 47 de ani, din comuna Ungheni, a intrat peste o batrana si a incercat sa o batjocoreasca. Nu a reusit! Femeia a fost salvata de un vecin.Politistii din cadrul Politiei Costesti au fost anuntati ca in comuna Ungheni, un barbat a vrut sa violeze o femeie, in varsta de 76 de ani. Cel care a sesizat este fiul femeii. In timpul ... citeste toata stirea