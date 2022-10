Ii placea sa pozeze fetite goale!

Un individ cu porniri bolnave a pus la cale un plan perfid sa ademeneasca copile care sa-i satisfaca poftele. Racola, de pe retele de socializare, copile de pana la 14 ani, le ademenea cu diverse cadouri si le chema in apartamente inchiriate. Acolo le convingea sa-i pozeze in ipostaze intime si sa-i atinga sexul. La perchezitii, oamenii legii au descoperit in telefonul lui o arhiva cu imagini ale copilelor folosite de individ. Fetele provenind din mai multe judete. A fost prins dupa ce a comis ... citeste toata stirea