Ilari Seppala paraseste FC Arges Basketball

FC Arges Basketbal a anuntat despartirea de Ilari Seppala. Baschetbalistul finlandez paraseste gruparea argeseana dupa doar un sezon petrecut in Liga Nationala de Baschet Masculin.Finlandezul revine in al doilea esalon al campionatului din Franta, dupa ce a ajuns in Trivale de la Aix Maurienne. Seppala a semnat o intelegere cu Saint-Chamond Basket, echipa ce s-a oprit in sferturile de finala ale play-offului de promovare in prima liga de baschet din Franta. In sezonul regulat, Saint-Chamond a ... citeste toata stirea