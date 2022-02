Imagini cu o vulpe curioasa, in Parcul National Piatra Craiului. "Foxy cea sireata a venit sa ne cunoasca" VIDEO

O vulpe fara frica si extrem de curioasa din Parcul National Piatra Craiului a ajuns vedeta pe pagina oficiala de Facebook a rezervatiei. In filmarea postata joi pe reteaua de socializare se vede ca animalul nu are nicio retinere sa se apropie de camera video a unui silvicultor."Foxy cea sireata, dichisita, aranjata, a venit sa ne cunoasca, sa iesim la o serata", scrie inginerul silvic Mihai Banu, autorul postarii, in imaginile distribuite de pagina oficiala a Parcului National Piatra Craiului. ... citeste toata stirea