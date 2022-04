Imagini cu un mascul solitar de capra neagra, surprinse in Parcul National Piatra Craiului VIDEO

Peste 40% din cele aproximativ 100 specii de mamifere din fauna intregii tari traiesc si in masivul Piatra Craiului. Printre ele, si capra neagra. Masculul acestei specii, tapul, este un animal singuratic. Caprele negre traiesc in grupuri de pana la 30 de exemplare, structura grupurilor fiind schimbata in functie de anotimp. Masculul este insa un animal solitar, exceptand perioadele de reproducere."Imagini foarte frumoase cu un tap in Parcul National Piatra Craiului, intr-o filmare realizata ... citeste toata stirea