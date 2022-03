"Important este sa incepem cu dreptul!"

Antrenorul Mioveniului este optimist inainte de deplasarea de la Sf Gheorghe pentru meciul cu Sepsi si spune ca vrea sa se intoarca cu punct sau puncte de acolo."Cum stiam, dupa impartirea punctelor, suntem pe locul 7 in play-out, dupa ce am terminat sezonul regular pe 13. Ramanem in lupta pentru evitarea retrogradarii. Avem meci la Sepsi, echipa care la inceputul campionatului voia sa ajunga in play-off si care a incpeut sezonul cu meciuri in cupele europene. Va fi un meci dificil, impotriva ... citeste toata stirea