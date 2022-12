Importanta endodontiei

Endodontie se adreseaza afectiunilor pulpei dentare si a tesuturilor din jurul radacinei dentare. In timp, oricine poate acuza dureri acute la nivelul unui dinte. In acest caz, de obicei, este nevoie de un tratament de canal.Tratamentul endodontic se realizeaza in urmatoarele situatii:Atunci cand exista un dinte cu o carie mare care s-a extins pana la nerv;Atunci cand exista inflamatie la nivelul pulpei dentare sau infectie la nivelul radacinii;Atunci cand este expusa pulpa dentara ... citeste toata stirea