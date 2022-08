Importul de gaze, in scadere

Romania a importat in primul semestru din 2022 o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,067 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 17,1% (220.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut.Productia interna de gaze naturale a fost, in perioada mentionata, de peste 3,502 milioane tep, cu 5,5% (203.800 tep) sub cea din primele sase luni din 2021. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru 2022 o productie de gaze de 7,45 milioane tep si importuri de ... citeste toata stirea