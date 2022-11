In arest dupa ce au comercializat ilegal alcool!

Ieri au ajuns in arest trei barbati si o femeie, suspectati ca ar fi comercializat ilegal alcool etilic pe care, ulterior, l-au transformat in diverse bauturi spirtoase si l-au vandut. Ancheta a fost demarata in urma cu un an, dar dosarul a batut pasul pe loc pana cand au sosit rezultatele de laborator la probele trimise de anchetatori. Politistii au asteptat apoi, ca in urma acestor rezultate sa fie calculat prejudiciul.Ancheta politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii ... citeste toata stirea