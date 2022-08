In arest, dupa ce au furat scaune!

13, numar cu ghinion, pentru trei hoti care au furat dintr-o fabrica de mobila, aflata in conservare, 13 scaune! Cei trei au fost prinsi si au petrecut o noapte in arest, sub acuzatia de furt calificat. Nu au antecedente penale si astfel au scapat de arestul preventiv, impotriva lor fiind luata masura controlului judiciar.Cercetarile au fost facute de politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges. Oamenii ... citeste toata stirea